Вихованець "Шахтаря" вдало увійшов в гру з лави запасних.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" здобути важливу виїзну перемогу в матчі 1/2 Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

24-річний хавбек вийшов на заміну в другому таймі та відзначився гольовою передачею на Кевіна де Брюйне, який повернув "містян" в гру.

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Цей асист став історичною подією, оскільки це дозволило Зінченку стати першим українцем з 2005-го року, який зміг відзначитися результативною дією на стадії півфіналу Ліги чемпіонів.

Останнім футболістом з українським паспортом, який робив якусь результативну дію у півфіналі ЛЧ був Андрій Шевченко, котрий у квітні 2005 року в складі "Мілана" в півфіналі найпрестижнішого турніру Європи поцілив у ворота ПСВ. Тоді італійська команда вийшла до фіналу, де дозволила "Ліверпулю" відігратися з 3:0 в тому самому легендарному "Стамбульському диві".

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" у 2016 році, але спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "містян" дебютував у жовтні 2017 року.

Влітку 2018 року Зінченка намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.

У складі "Сіті" Зінченко двічі став чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок Англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії та Суперкубок Англії.

У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.

У нинішньому сезоні Зінченко вже 16 разів виходив на поле в матчах АПЛ, а в лютому українець встановив рекорд "Ман Сіті".

Контракт українського футболіста з "містянами" діє до 2024 року.

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Автор: Артем Будрін