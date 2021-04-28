Команда Пепа Гвардіоли перевернула гру в другому таймі, а Олександр Зінченко записав собі в актив асист.

28 квітня в Парижі пройшла перша зустріч ПСЖ і "Манчестер Сіті" в рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Гості здобули вольову перемогу.

ПСЖ вдалося відкрити рахунок на 15-й хвилині матчу після стандарту - Анхель ді Марія навісив, а Маркіньос забив головою. До перерви парижани були гострішими за "городян", у яких момент був тільки у Філа Фодена. Однак рахунок не змінився.

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Українець Олександр Зінченко вийшов на поле на 61-й хвилині гри, замінивши Жоау Канселу. І вже через три хвилини Зінченко став автором гольової передачі. Правда, "Ман Сіті" пощастило в цьому епізоді - українець відпасував на Кевіна де Брюйне, який виконав подачу в штрафну, але м'яч, нікого не торкнувшись, залетів у кут воріт.

Ще через сім хвилин "Ман Сіті" повністю перевернув гру - Ріяд Марез зі штрафного прошив стінку і вивів гостей вперед.

На 77-й хвилині ПСЖ ще й залишився в меншості - Ідрісса Гуйє був вилучений за грубий фол проти Гюлкая Індогана. У підсумку "Сіті" довів матч до перемоги.

ПСЖ - "Манчестер Сіті" - 1:2

Голи: Маркіньос, 15 - де Брюйне, 64, Марез, 71

ПСЖ: Навас, Баккер, Кімпембе, Маркіньос, Флоренці, Гуйє, Верратті, Паредес (Еррера, 83), Ді Марія (Данило, 80), Мбаппе, Неймар

"Манчестер Сіті": Едерсон, Вокер, Стоунз, Рубен Діаш, Жоау Канселу (Зінченко, 61), Родрі, Гюндоган, Фоден, Бернарду Сілва, де Брюйне, Марез

Попередження: Паредес, Неймар - Канселу, де Брюйне

Вилучення: Гуйє, 77

ПСЖ - Манчестер Сіті: підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Ріяд Марез (оцінка - 8,7). Олександр Зінченко отримав оцінку 6,8.

Маркіньос забив і в 1/4 фіналу, і в 1/2 фіналу ЛЧ у двох сезонах поспіль. Він всього лише третій гравець в історії, якому це вдалося, після Кріштіану Роналду і Антуана Грізманна.

Анхель ді Марія повторив клубний рекорд ПСЖ з гольових передач - 103. Він ділить рекорд з екс-форвардом Сафетом Сушичем.

Пеп Гвардіола зрівнявся з Жозе Моурінью за кількістю виступів їхніх команд у півфіналах Ліги чемпіонів - по 8, що є рекордом.

Раніше в 47 випадках в історії КЄЧ / ЛЧ англійська команда перемагала в гостях у першому матчі плей-офф і в усіх 47 в результаті проходила далі за сумою двох зустрічей.

Зустріч у відповідь команд відбудеться 4 травня в Манчестері.

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Автор: Антон Дудар