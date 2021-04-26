Олександр Зубков приніс "Ференцварошу" перемогу.

Півзахисник збірної України Олександр Зубков зробив дубль за "Ференцварош" у матчі 31-го туру чемпіонату Угорщини проти "Фехервара".

На цю гру "Ференцварош" вийшов вже із золотими медалями чемпіонату Угорщини. Команда Сергія Реброва підтвердила свій статус, обігравши одного з переслідувачів завдяки голам Зубкова - 2:1.

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На 31-й хвилині Зубков забив після помилки воротаря - українець пішов у пресинг і зумів відібрати м'яч, проштовхнувши його у ворота. А на 54-й хвилині Зубков реалізував вихід сам на сам.

У поточному сезоні на рахунку Зубкова 6 голів і 3 асисти в 33 матчах за "Ференцварош".

У складі "Фехервара" весь матч на полі провів українець Іван Петряк.

Відео голів Зубкова

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Автор: Антон Дудар