Півзахисник збірної України Олександр Зубков зробив дубль за "Ференцварош" у матчі 31-го туру чемпіонату Угорщини проти "Фехервара".
На цю гру "Ференцварош" вийшов вже із золотими медалями чемпіонату Угорщини. Команда Сергія Реброва підтвердила свій статус, обігравши одного з переслідувачів завдяки голам Зубкова - 2:1.
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На 31-й хвилині Зубков забив після помилки воротаря - українець пішов у пресинг і зумів відібрати м'яч, проштовхнувши його у ворота. А на 54-й хвилині Зубков реалізував вихід сам на сам.
У поточному сезоні на рахунку Зубкова 6 голів і 3 асисти в 33 матчах за "Ференцварош".
У складі "Фехервара" весь матч на полі провів українець Іван Петряк.
Відео голів Зубкова
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