Колишній наставник "Динамо" поповнив свій список трофеїв.

"Ференцварош", керманичем якого є 46-річний українець Сергій Ребров, оформив третє поспіль чемпіонство Угорщини.

У матчі 30-го туру чемпіонату команда з Будапешту обіграла "Уйпешт" з рахунком 3:0 і достроково гарантувала собі перше місце.

Також золоті медалі чемпіонату почеплять собі на шию гравці збірної України Олександр Зубков та Ігор Харатін, які захищають кольори "Ференцвароша".

Сергій Ребров: кар'єра тренера

Ребров має успішний тренерський досвід біля керма київського клубу. З 2014-го по 2017-й рік він двічі приводив команду до перемоги в чемпіонаті України. Також з "Динамо" він двічі виграв Кубок України й один раз Суперкубок країни.

Потім фахівець працював в "Аль-Ахлі", з яким у 2018 році став віце-чемпіоном Саудівської Аравії.

З 2018 року Ребров тренує "Ференцварош". Українець двічі привів команду до титулу чемпіона Угорщини, а також вперше за 25 років вивів "Ференцварош" у груповий етап Ліги чемпіонів. У "Ференцвароші" він був визнаний найкращим тренером клубу за останні десять років.

ЗМІ повідомляли, що влітку наступного року Ребров може змінити Андрія Шевченка біля керма збірної України.

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Автор: Артем Будрін