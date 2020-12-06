"Олімпік" набрав три очки і піднявся в топ-п'ятірку УПЛ.

У 12-му турі чемпіонату України "Олімпік" на стадіоні "Динамо" приймав "Рух".

На 8-й хвилині матчу "Олімпік" вийшов вперед завдяки голу Шахаба Захеді. А в середині тайму орендований у "Динамо" Беніто подвоїв перевагу донецького клубу. Нігерієць відзначився в третьому матчі УПЛ поспіль.

У другому таймі Захеді оформив дубль. Іранський форвард, який лідирує в гонці бомбардирів УПЛ, забив свій восьмий гол у сезоні.

"Рух" зумів лише піти від розгромної поразки.

"Олімпік" набрав 16 очок і піднявся на п'яте місце в УПЛ. При цьому у донецького клубу ще є одна гра в запасі.

"Рух" з 6 очками залишається на останньому місці.

"Олімпік" - "Рух" - 3:1

Голи: Шахаб, 8, 62, Беніто, 24 - Кондраков, 68

"Олімпік": Альімі, Ксьонз (Пасіч, 63), Снурніцин, Драме, Лебеденко, Цимбалюк, Політило, Бабенко (Романовський, 84), Альваренга (Каргбо, 70), Беніто, Захеді (Тейшейра, 70)

"Рух": Бандура, Білий, Гагун, Парамонов, Мисик, Копина (Кухарук, 89), Федорчук, Климчук (Козловський, 84), Бойчук, Русин (Брікнер, 70), Кондраков (Гліха, 70)

Попередження: Беніто - Копіна, Климчук

Українська Прем'єр-ліга: 12-й тур

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Автор: Антон Дудар