Матч ПСЖ - "Істанбул Башакшехір" був перерваний 8 грудня через расизм.

Стали відомі нові подробиці скандалу в матчі 6-го туру Ліги чемпіонів між ПСЖ і "Істанбулом".

Матч був перерваний на 14-й хвилині через висловлювання одного з арбітрів на адресу тренера турецького клубу П'єра Вебо - суддя вжив вислів "чорний хлопець". Після конфлікту футболісти "Істанбула" покинули поле, відмовившись продовжувати зустріч.

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Румунський журналіст Емануель Рошу в Twitter з посиланням на свої джерела повідомив, що, починаючи з другої хвилини матчу, Вебо називав бригаду арбітрів з Румунії "циганами".

Також він уточнив, що слово "negru" (з румунської - "чорний") використовував не суддя Себастьян Кольцеску, як передбачалося раніше, а інший арбітр Октавіан Совре.

ПСЖ - "Істанбул": що потрібно знати

Матч 6-го туру ЛЧ буде дограний сьогодні, 9 грудня. Зустріч розпочнеться з 14-ї хвилини. Початок - о 19.55.

9 грудня на матчі працюватиме інша бригада арбітрів. На догравання команди вийдуть в однакових майках, а на стадіоні буде банер "Ні расизму".

Суддя матчу ПСЖ - "Істанбул" може бути відсторонений на 10 днів.

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Автор: Антон Дудар