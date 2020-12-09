Стали відомі нові подробиці скандалу в матчі 6-го туру Ліги чемпіонів між ПСЖ і "Істанбулом".
Матч був перерваний на 14-й хвилині через висловлювання одного з арбітрів на адресу тренера турецького клубу П'єра Вебо - суддя вжив вислів "чорний хлопець". Після конфлікту футболісти "Істанбула" покинули поле, відмовившись продовжувати зустріч.
Читайте такожМатч ПСЖ в Лізі чемпіонів призунили через расистський скандал за участю рефері (відео)
Румунський журналіст Емануель Рошу в Twitter з посиланням на свої джерела повідомив, що, починаючи з другої хвилини матчу, Вебо називав бригаду арбітрів з Румунії "циганами".
Також він уточнив, що слово "negru" (з румунської - "чорний") використовував не суддя Себастьян Кольцеску, як передбачалося раніше, а інший арбітр Октавіан Совре.
ПСЖ - "Істанбул": що потрібно знати
- Матч 6-го туру ЛЧ буде дограний сьогодні, 9 грудня. Зустріч розпочнеться з 14-ї хвилини. Початок - о 19.55.
- 9 грудня на матчі працюватиме інша бригада арбітрів. На догравання команди вийдуть в однакових майках, а на стадіоні буде банер "Ні расизму".
- Суддя матчу ПСЖ - "Істанбул" може бути відсторонений на 10 днів.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram