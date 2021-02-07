Домашній матч "Лейпциг" проведе не в рідній Німеччині.

РБ "Лейпциг" та "Ліверпуль" проведуть першу гру 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів в Угорщині. Матч пройде на арені імені Ференца Пушкаша в Будапешті 16 лютого.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, раніше влада Німеччини припинила авіасполучення з Великобританією до 17 лютого у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу. Таким чином, "Ліверпуль" не міг потрапити до Лейпцигу.

Зауважимо, що в місті Будапешт грає "Ференцварош" українського тренера Сергія Реброва. В команді також два футболісти збірної України - Ігор Харатін та Олександр Зубков.

Нагадаємо, що арена імені Ференца Пушкаша один зі стадіонів, який буде приймати матчі Євро-2020 влітку 2021 року.

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Плей-офф Ліги чемпіонів 2020-2021: що потрібно знати

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбулася 14 грудня в Ньоні.

В 1/8 фіналу переможці груп грають з командами, які зайняли другі місця. На цій стадії не могли зустрітися представники однієї асоціації та команди з однієї групи.

У чвертьфінал вийдуть переможці двоматчевих протистоянь.

Плей-офф ЛЧ триватиме до 29 травня - цього дня в Стамбулі відбудеться фінальний матч.

Чинним переможцем турніру є "Баварія".

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Автор: Будрін Артем