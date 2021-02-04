"РБ Лейпциг" може отримати технічну поразку за домашній матч з "Ліверпулем".

Німецький клуб "РБ Лейпциг" ризикує отримати технічну поразку за перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля".

Про це повідомляє Sky Sports.

Це пов'язано з тим, що Німеччина припинила авіасполучення з Великобританією до 17 лютого у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу. А матч "РБ Лейпциг" - "Ліверпуль" запланований на 16 лютого.

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"РБ Лейпциг" подав запит владі Німеччини з проханням в особливому порядку дозволити "Ліверпулю" в'їзд до Німеччини. Якщо клуб не отримає даний дозвіл, то до 8 лютого йому необхідно повідомити УЄФА і запропонувати нейтральне поле в країні, в яку зможуть потрапити обидва клуби.

У тому випадку, якщо "Ліверпуль" не пустять до Німеччини, а "РБ Лейпциг" не знайде інше місце проведення матчу, німецький клуб отримає технічну поразку з рахунком 0:3.

Оновлено. Пізніше стало відомо, що влада Німеччини не дозволила "Ліверпулю" прилетіти до Німеччини, тому що постанова про заборону не передбачає "ніяких спеціальних правил для професійних спортсменів".

Плей-офф Ліги чемпіонів 2020-2021: що потрібно знати

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбулася 14 грудня в Ньоні.

В 1/8 фіналу переможці груп грають з командами, які зайняли другі місця. На цій стадії не могли зустрітися представники однієї асоціації та команди з однієї групи.

У чвертьфінал вийдуть переможці двоматчевих протистоянь.

Плей-офф ЛЧ триватиме до 29 травня - цього дня в Стамбулі відбудеться фінальний матч.

Чинним переможцем турніру є "Баварія".

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Автор: Антон Дудар