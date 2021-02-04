Німецький клуб "РБ Лейпциг" ризикує отримати технічну поразку за перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля".
Про це повідомляє Sky Sports.
Це пов'язано з тим, що Німеччина припинила авіасполучення з Великобританією до 17 лютого у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу. А матч "РБ Лейпциг" - "Ліверпуль" запланований на 16 лютого.
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"РБ Лейпциг" подав запит владі Німеччини з проханням в особливому порядку дозволити "Ліверпулю" в'їзд до Німеччини. Якщо клуб не отримає даний дозвіл, то до 8 лютого йому необхідно повідомити УЄФА і запропонувати нейтральне поле в країні, в яку зможуть потрапити обидва клуби.
У тому випадку, якщо "Ліверпуль" не пустять до Німеччини, а "РБ Лейпциг" не знайде інше місце проведення матчу, німецький клуб отримає технічну поразку з рахунком 0:3.
Оновлено. Пізніше стало відомо, що влада Німеччини не дозволила "Ліверпулю" прилетіти до Німеччини, тому що постанова про заборону не передбачає "ніяких спеціальних правил для професійних спортсменів".
Плей-офф Ліги чемпіонів 2020-2021: що потрібно знати
- Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбулася 14 грудня в Ньоні.
В 1/8 фіналу переможці груп грають з командами, які зайняли другі місця. На цій стадії не могли зустрітися представники однієї асоціації та команди з однієї групи.
У чвертьфінал вийдуть переможці двоматчевих протистоянь.
Плей-офф ЛЧ триватиме до 29 травня - цього дня в Стамбулі відбудеться фінальний матч.
Чинним переможцем турніру є "Баварія".
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