ФІФА представила останній рейтинг збірних у 2020 році.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) 10 грудня оновила рейтинг національних збірних.

Рейтинг опублікований на офіційному сайті ФІФА.

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Збірна України завершила цей рік на 24-му місці у світовій класифікації.

Українці зберегли свою позицію в порівнянні з листопадовим рейтингом.

У топ-10 рейтингу також не відбулося змін.

1. Бельгія - 1780 балів

2. Франція - 1755

3. Бразилія - 1743

4. Англія - 1670

5. Португалія - 1662

6. Іспанія - 1645

7. Аргентина - 1642

8. Уругвай - 1639

9. Мексика - 1632

10. Італія - 1625...

24. Україна - 1528

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Автор: Антон Дудар