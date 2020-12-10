Збірна України / фото REUTERS
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) 10 грудня оновила рейтинг національних збірних.
Рейтинг опублікований на офіційному сайті ФІФА.
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Збірна України завершила цей рік на 24-му місці у світовій класифікації.
Українці зберегли свою позицію в порівнянні з листопадовим рейтингом.
У топ-10 рейтингу також не відбулося змін.
1. Бельгія - 1780 балів
2. Франція - 1755
3. Бразилія - 1743
4. Англія - 1670
5. Португалія - 1662
6. Іспанія - 1645
7. Аргентина - 1642
8. Уругвай - 1639
9. Мексика - 1632
10. Італія - 1625...
24. Україна - 1528
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