"Гірники" можуть змінити португальського тренера на італійця.

Донецький "Шахтар" зацікавлений у співпраці з головним тренером "Сассуоло" Роберто де Дзербі.

Факт переговорів з тренером підтвердив екс-футболіст збірної Італії Антоніо Кассано, передає tuttomercatoweb.com.

"Увечері відбулися неофіційні контакти між "Шахтарем" і моїм другом Роберто де Дзербі. Я був би дуже радий і щасливий за Роберто", - сказав Кассано.

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація про те, що де Дзербі знаходиться в шорт-листі "Шахтаря".

Нагадаємо, контракт Луїша Каштру з "Шахтарем" закінчиться влітку. Сторони досі не домовилися про його продовження.

Роберто де Дзербі: що про нього відомо

41-річний де Дзербі в 2013 році завершив кар'єру футболіста. Він пограв за "Наполі", "Катанію", "Брешіа" і ряд інших клубів.

Кар'єру тренера він почав восени 2013 року, очоливши італійський "Дарфо Боаріо". Після цього він очолював "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а з 2018 року працює з "Сассуоло".

Під його керівництвом команда займала в Серії А 11-е і 8-е місця, а в поточному чемпіонаті йде на восьмій сходинці.

Контракт тренера з "Сассуоло" розрахований до літа 2021 року.

Нещодавно де Дзербі заявив, що був би не проти попрацювати за межами Італії: "Не приховую, що хочу тренувати за кордоном".

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Автор: Антон Дудар