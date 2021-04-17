Роберто де Дзербі очолює Сассуоло з 2018 року / фото twitter.com/SassuoloUS
Донецький "Шахтар" зацікавлений у співпраці з головним тренером "Сассуоло" Роберто де Дзербі.
Факт переговорів з тренером підтвердив екс-футболіст збірної Італії Антоніо Кассано, передає tuttomercatoweb.com.
"Увечері відбулися неофіційні контакти між "Шахтарем" і моїм другом Роберто де Дзербі. Я був би дуже радий і щасливий за Роберто", - сказав Кассано.
Раніше в ЗМІ з'являлася інформація про те, що де Дзербі знаходиться в шорт-листі "Шахтаря".
Нагадаємо, контракт Луїша Каштру з "Шахтарем" закінчиться влітку. Сторони досі не домовилися про його продовження.
Роберто де Дзербі: що про нього відомо
- 41-річний де Дзербі в 2013 році завершив кар'єру футболіста. Він пограв за "Наполі", "Катанію", "Брешіа" і ряд інших клубів.
- Кар'єру тренера він почав восени 2013 року, очоливши італійський "Дарфо Боаріо". Після цього він очолював "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а з 2018 року працює з "Сассуоло".
- Під його керівництвом команда займала в Серії А 11-е і 8-е місця, а в поточному чемпіонаті йде на восьмій сходинці.
- Контракт тренера з "Сассуоло" розрахований до літа 2021 року.
- Нещодавно де Дзербі заявив, що був би не проти попрацювати за межами Італії: "Не приховую, що хочу тренувати за кордоном".
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