Український нападник Роман Яремчук відзначився забитим голом за "Гент" у матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти "Слована".
Яремчук провів на полі весь матч і забив гол на 59-й хвилині гри. Українець відзначився дальнім ударом, направивши м'яч у нижній кут воріт.
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Гол нападника дозволив "Генту" скоротити відставання в рахунку, але бельгійський клуб у підсумку програв - 1:2.
Для Яремчука це був перший матч за "Гент" після того, як він здав позитивний тест на коронавірус 22 листопада, повернувшись з розташування збірної України.
Всього на рахунку форварда збірної України 9 голів у 16 матчах за "Гент" в цьому сезоні.
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