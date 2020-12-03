Роман Яремчук забив перший гол за "Гент" у Лізі Європи 2020-2021.

Український нападник Роман Яремчук відзначився забитим голом за "Гент" у матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти "Слована".

Яремчук провів на полі весь матч і забив гол на 59-й хвилині гри. Українець відзначився дальнім ударом, направивши м'яч у нижній кут воріт.

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Гол нападника дозволив "Генту" скоротити відставання в рахунку, але бельгійський клуб у підсумку програв - 1:2.

Для Яремчука це був перший матч за "Гент" після того, як він здав позитивний тест на коронавірус 22 листопада, повернувшись з розташування збірної України.

Всього на рахунку форварда збірної України 9 голів у 16 матчах за "Гент" в цьому сезоні.

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Автор: Антон Дудар