Роман Яремчук став черговим українським футболістом, який заразився коронавірусом.

Нападник збірної України Роман Яремчук заразився коронавірусом.

Як повідомляє Nieuwsblad.be, Яремчук здав позитивний тест на COVID-19 у розташуванні бельгійського "Гента".

Форвард був у заявці на матч чемпіонату Бельгії проти "Шарлеруа", який запланований на 22 листопада, але тепер пропустить зустріч.

Читайте також"Був шокований": футболіст збірної України не вірить у повторне зараження коронавірусом

Нагадаємо, Яремчук повернувся до клубу зі збірної України, у складі якої був спалах коронавірусу.

Варто відзначити, що форвард вже здавав позитивний тест на коронавірус на початку серпня, проте, судячи з усього, він був помилковим, так як повторне тестування показало негативний результат.

Коронавірус у збірній України: головне

Перед матчем Ліги націй проти Німеччини позитивні тести на коронавірус здали Денис Попов, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков і Віктор Коваленко.

Перед грою проти Швейцарії були виявлені нові випадки зараження в команді - у Едуарда Соболя, Євгена Макаренка та Дмитра Різника. Напередодні гри позитивними виявилися результати тестів Руслана Малиновського, Сергія Кривцова і Жуніора Мораеса. Причому гравці "Шахтаря" до цього моменту вже перехворіли на коронавірус.

У підсумку лікар кантону Люцерн помістив на карантин всю збірну України, через що матч Швейцарія - Україна був скасований. Долю зустрічі вирішуватиме дисциплінарний комітет УЄФА.

Після повернення зі Швейцарії збірна України пройшла чергове тестування - всі результати виявилися негативними.

В українській збірній детально розповіли про скасування матчу через коронавірус.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар