Відеоасистенти арбітра стежитимуть за грою зі штаб-квартири УЄФА.

У поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Севільєю" і "Челсі" система VAR вперше в історії турніру буде працювати віддалено.

Відеоасистенти арбітра стежитимуть за грою зі штаб-квартири УЄФА в Ньоні, а не зі спеціально обладнаного місця на території стадіону, як це було завжди, повідомляє Reuters.

На домашній арені Севільї цього разу будуть перебувати тільки резервні відеоасистенти.

Варто відзначити, що і Севілья, і Челсі вже гарантували собі участь в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, набравши в чотирьох стартових матчах турніру по десять очок. Матч Севілья - Челсі відбудеться в середу, 2 грудня.

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Автор: Олег Давигора