"Шахтар" зазнав найбільшої домашньої поразки в єврокубковій історії клубу.

Донецький "Шахтар" у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів на "Олімпійському" розгромно програв "Боруссії" Менхенгладбах.

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру в порівнянні з двома першими матчами "гірників" в ЛЧ зробив у стартовому складі команди тільки одну заміну - Тайсон розпочав матч замість Дентіньо.

У першому таймі "Шахтар" поступився супернику за всіма статтями. "Боруссія" впевнено почала гру і забила вже на 8-й хвилині. Алассан Плеа ударом в дотик з центру штрафного замкнув передачу з правого флангу.

На 17-й хвилині "Шахтар" пропустив ще раз - після удару Крістофа Крамера м'яч рикошетом від ноги Валерія Бондаря влетів у сітку. Ще через дев'ять хвилин Плеа оформив дубль красивим ударом з-за меж штрафного майданчика, а перед перервою кутовий біля воріт "Шахтаря" завершився голом Рамі Бенсабаіні.

У "Шахтаря" єдиний стовідсотковий момент за тайм не реалізував Тете - Янн Зоммер зреагував на удар бразильця з близької відстані.

Після перерви "Шахтар" не тільки не зміг переломити ситуацію на полі, а й пропустив ще.

На 64-й хвилині помилка Анатолія Трубіна обернулася для "гірників" голом Ларса Штіндля. А на 78-й хвилині Плеа оформив хет-трик - м'яч був зарахований після перегляду VAR.

"Шахтар" - "Боруссія" М - 0:6

Голи: Плеа, 8, 26, 78, Бондар, 17 (автогол), Бенсебаїні, 44, Штіндль, 65

"Шахтар": Трубін, Додо, Бондар, Хочолава, Корнієнко, Майкон (Степаненко, 69), Маркос Антоніо (Алан Патрік, 46), Тайсон (Мораєс, 46), Соломон, Марлос (Коваленко, 46), Тете

"Боруссія" М: Зоммер, Лайнер (Ланг, 82), Гінтер, Ельведі (Янчке, 82), Бенсебаіні, Крамер, Хофманн (Лазаро, 75), Нойхаус, Штіндль (Вольф, 69), Тюрам, Плеа (Траоре, 82)

"Шахтар" - "Боруссія" М: підсумки матчу

"Шахтар" зазнав найбільшої поразки в домашніх матчах в єврокубках. Раніше "гірники" шість разів програвали з рахунком 0:3, що було найгіршим результатом на своєму полі.

Крупніше в Лізі чемпіонів "Шахтар" програвав тільки один раз - в 2015 році 0:7 на виїзді з "Баварією".

Після трьох турів "Боруссія" набрала 5 очок і очолила групу В. У "Шахтаря" - 4 очки.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Боруссія" М.

Наступний матч у Лізі чемпіонів "Шахтар" проведе 25 листопада - на виїзді проти "Боруссії".

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Автор: Антон Дудар