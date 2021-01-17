Чемпіон України знайшов чергового молодого таланта в Бразилії.

"Шахтар" проявляє предметний інтерес до 17-річного форварда бразильського "Флуміненсе" Кайку.

Про це повідомляє Globo Esporte.

"Гірники" поклали око на перспективного тінейджера і вступили у першу фазу перемовин. В найближчі дні очікується наступний раунд переговорів.

Кайку зможе переїхати до України лише 11 червня 2021 року, коли стане повнолітнім.

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Контракт форварда з "Флуміненсе" розрахований до кінця 2022 року.

Кайку в 2020 році виграв Золоту бутсу чемпіонату Бразилії U-17. Також юнака викликали в збірну Бразилії U-16, де він зіграв 2 поєдинки.

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Автор: Budrin Artem