"Шахтар" проявляє предметний інтерес до 17-річного форварда бразильського "Флуміненсе" Кайку.
Про це повідомляє Globo Esporte.
"Гірники" поклали око на перспективного тінейджера і вступили у першу фазу перемовин. В найближчі дні очікується наступний раунд переговорів.
Кайку зможе переїхати до України лише 11 червня 2021 року, коли стане повнолітнім.
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Контракт форварда з "Флуміненсе" розрахований до кінця 2022 року.
Кайку в 2020 році виграв Золоту бутсу чемпіонату Бразилії U-17. Також юнака викликали в збірну Бразилії U-16, де він зіграв 2 поєдинки.
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