Голкіпер "Шахтаря" боїться "хрещення" в головній команді країни.

Воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін прокоментував свої враження від запрошення у головну команду країни, розказав про свій найбільший страх в таборі збірної, а також сказав хто йому допомагає адаптуватися в новому середовищі.

Про це повідомляє "Футбол24".

"Чесно кажучи, П'ятов мені постійно підказує. Можливо, я вже звик до цього в клубі, тому все як завжди", - зауважив 19-річний талант.

А на запитання про традицію, коли новачок мусить на посвяті заспівати пісню, Анатолій не посоромився озвучити свій страх.

"Це для мене найстрашніше, що може бути. Поки ще не співав і навіть про це не думав. Краще б це уникнути, але якщо доведеться - нікуди не подінуся", - розповів страж воріт.

Зауважимо, що Трубін є найдорожчим українським голкіпером згідно Transfermarkt. Його вартість складає 7 мільйонів євро.

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Збірна України: матчі в березні

Збірна України в березні проведе відразу три матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Стартувати у відборі належить 24 березня матчем проти чинних чемпіонів світу французів.

28 і 31 березня Україна проведе два матчі в Києві: спочатку проти збірної Фінляндії, а потім з Казахстаном.

Раніше Андрій Шевченко оголосив список футболістів, які викликані до збірної, але пізніше стало відомо, що відразу три гравці не допоможуть команді через травми.

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Автор: Будрін Артем