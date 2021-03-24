Анатолій Трубін / фото ФК "Шахтар"

Воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін прокоментував свої враження від запрошення у головну команду країни, розказав про свій найбільший страх в таборі збірної, а також сказав хто йому допомагає адаптуватися в новому середовищі.

Про це повідомляє "Футбол24".

"Чесно кажучи, П'ятов мені постійно підказує. Можливо, я вже звик до цього в клубі, тому все як завжди", - зауважив 19-річний талант.

А на запитання про традицію, коли новачок мусить на посвяті заспівати пісню, Анатолій не посоромився озвучити свій страх.

"Це для мене найстрашніше, що може бути. Поки ще не співав і навіть про це не думав. Краще б це уникнути, але якщо доведеться - нікуди не подінуся", - розповів страж воріт.

Зауважимо, що Трубін є найдорожчим українським голкіпером згідно Transfermarkt. Його вартість складає 7 мільйонів євро.

Читайте також"Він як дитина": українка розповіла секрети найдорожчого воротаря світу

Збірна України: матчі в березні

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем