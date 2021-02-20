"Зоря" укріплює свої позиції в боротьбі за єврокубки.

У рамках 15-го туру чемпіонату України "Маріуполь" приймав "Зорю". Поєдинок пройшов на "Славутич Арені" в Запоріжжі, оскільки стадіон маріупольців знаходиться на ремонті.

"Зоря" здобула мінімальну перемогу завдяки голу Шахаба Захедітабара, який лише цієї зими перебрався з "Олімпіку" до луганської команди. Для іранського нападника це вже 9-й гол в УПЛ і він вирвався на перше місце в списку бомбардирів ліги.

Зазначимо, що для "Зорі" це п'ята перемога поспіль у чемпіонаті.

"Маріуполь" - "Зоря" - 0:1

Гол: Шахаб, 34

"Маріуполь": Гальчук, Стасюк (Драмбаєв, 59), Биков, Чоботенко, Кирюханцев, Чех (Петерман, 75), Топалов (Кулієв, 75), Танковський, Мишньов (Кащук, 59), Очеретько, Сікан (Кулаков, 69).

"Зоря": Васіль, Жуніньо, Фаворов, Вернидуб, Хомченовський, Кочергін, Назарина, Юрченко (Казаков, 88), Сайядманеш (Луньов, 90+4), Гладкий, Шахаб (Руфаті, 90).

Відео огляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".

Українська Прем'єр-ліга: положення команд

Після 14 турів лідирує "Динамо". У них 33 очки.

"Шахтар" дихає киянам в спину з другого місця. У "гірників" 30 очок.

"Зоря" піднялася на третю позицію. У луганчан 26 залікових пунктів. У "Десни" на 3 бали менше.

"Маріуполь" лише на 9-ому місці. У азовців 16 очок.

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Автор: Будрін Артем