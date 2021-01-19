Вілліан став найдосвідченішим бразильцем в історії чемпіонату Англії.

Колишній півзахисник "Шахтаря" Вілліан, який виступає за лондонський "Арсенал", став рекордсменом за кількістю матчів в АПЛ серед бразильських футболістів.

Про це бразилець повідомив у Twitter.

"Пишаюся стати бразильським гравцем з найбільшою кількістю матчів в історії АПЛ", - написав Вілліан.

Досягнення підкорилося 33-річному Вілліану після виходу на заміну в матчі проти "Ньюкасла".

Для бразильського півзахисника це був 248-й матч в рамках чемпіонату Англії. Він перевершив рекорд, який належав екс-гравцеві "Ліверпуля" Лукасу Лейві (247 ігор).

Відзначимо, що до топ-3 входить ще один екс-гравець "Шахтаря" Фернандіньо, який продовжує виступи в АПЛ у складі "Манчестер Сіті" - 233 матчі.

Читайте такожЗірковий форвард Баварії повторивши рекорд, який тримався понад 50 років

Вілліан: кар'єра після "Шахтаря"

Вілліан покинув "Шахтар" у лютому 2013 року, перейшовши в російський "Анжі" за 35 мільйонів євро. А вже через півроку бразилець став гравцем "Челсі".

У складі "Челсі" в активі Вілліана 338 матчів і 63 голи у всіх турнірах.

Влітку 2019-го бразилець на правах вільного агента підписав трирічний контракт з "Арсеналом".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар