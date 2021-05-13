Колишній наставник "Зорі" Юрій Вернидуб став чемпіоном Молдови з тираспольським "Шерифом".

Український тренер Юрій Вернидуб достроково став чемпіоном Молдови з тираспольським "Шерифом".

12 травня "Шериф" знищив з рахунком 6:0 клуб "Мілсамі" і відсвяткував успіх. Таким чином, за чотири тури до фінішу змагань "жовто-чорні" гарантували собі відрив від найближчого переслідувача на 13 очок. Особливо тріумф солодкий для Вернидуба, оскільки це перший його трофей у кар'єрі.

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На додачу, підопічні українського керманича оновили свій рекорд за кількістю забитих голів протягом чемпіонату - нині ця цифра сягає 104. Зауважимо, що "Шериф" 19-й раз став чемпіоном Молдови.

Юрій Вернидуб: головні моменти тренерської кар'єри

55-річний фахівець очолив "Шериф" після роботи в солігорському "Шахтарі". З листопада 2019 року по вересень 2020 Вернидуб тренував "Шахтар" та став фіналістом Суперкубку Білорусі.

До цього Вернидуб дев'ять років очолював луганську "Зорю". Головними досягненнями в клубі для тренера стали вихід у фінал Кубка України-2015/16 і бронза УПЛ сезону-2016/17.

Двічі Вернидуб ставав тренером року в Україні (2016, 2018).

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Автор: Артем Будрін