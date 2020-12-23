Туринський гранд завершив рік поразкою від "Фіорентини".

В рамках 14-го туру чемпіонату Італії "Ювентус" приймав "Фіорентину" і зазнав поразки з рахунком 0:3.

Команда Андреа Пірло пропустила вже на 3-й хвилині, а ще через 15 хвилин залишилася в меншості після того, як з поля був вилучений Хуан Куадрадо.

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"Ювентус" не програвав в рамках Серії А з різницею в три м'ячі майже десять років - попередній розгром стався 9 січня 2021 року, коли туринці поступилися "Наполі" (0:3).

У таблиці Серії А після 13 матчів "Ювентус", набравши 24 очки, займає четверте місце. "Фіорентина", у якої 14 очок в 14 іграх, займає 15-е місце.

"Ювентус" - "Фіорентина" - 0:3

Голи: Влахович, 3, Алекс Сандро, 76 (автогол), Касерес, 81

"Ювентус": Щесни, Куадрадо, де Лігт, Бонуччі, Алекс Сандро, К'єза, Маккенні (Кулусевскі, 73), Бентанкур, Ремсі (Даніло, 20), Мората (Бернардескі, 46), Роналду

"Фіорентина": Драговскі, Міленкович, Песселья, Ігор, Касерес, Валеро (Пулгар, 52), Амрабат, Кастровіллі, Бірагі (Венуті, 82), Рібері (Бонавентура, 82), Влахович

Вилучення: Куадрадо, 18

Огляд матчу опублікований на YouTube-каналі телеканалів "Футбол 1,2,3".

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Автор: Антон Дудар