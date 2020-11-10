Жуніор Мораєс не міг бути присутнім на фотосесії, оскільки перебував на самоізоляції.

Донецький "Шахтар" представив командне фото сезону-2020/21, на якому один з гравців домальований за допомогою фотошопу.

Знімок опублікований на офіційному сайті клубу.

Раніше "гірники"повідомляли, що проводять фотосесію, а форвард Жуніор Мораєс був відсутній залишив коментар "Спасибі за запрошення".

Наставник команди Луїш Каштру пізніше пояснив, що Мораєса не могли допустити до заходу, оскільки його сім'я перебувала на самоізоляції через коронавірус. Тоді тренер пообіцяв, що нападник з'явиться на знімку за допомогою фотошопу.

"Я щасливий і гордий бути частиною цього клубу", - прокоментував командне фото Мораєс.

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Автор: Данило Слесь