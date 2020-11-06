У грецькому АЕКу стався спалах коронавірусу після матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти "Зорі".
Про це повідомив офіційний сайт грецького клубу.
Після повернення з України делегація клубу вранці 6 листопада пройшла тестування на коронавірус.
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Позитивний результат показали тести чотирьох футболістів, а також двох гравців персоналу команди.
У числі інфікованих - український півзахисник Євген Шахов. Також позитивні тести серед гравців здали Петрос Манталос, Нассім Хнід і Стратос Сварнас.
Всі хворі відправлені на самоізоляцію.
"Зоря" - АЕК: підсумки матчу
- "Зоря" розгромно програла АЕКу з рахунком 1:4.
- На матчі в Запоріжжі був відсутній головний тренер АЕКа Массімо Каррера. У фахівця піднялася температура, тому він залишився вдома, щоб здати тест на коронавірус.
- У складі АЕКа в грі взяли участь двоє українців - захисник Дмитро Чигринський і півзахисник Євген Шахов.
- "Зоря" після трьох турів має 0 очок, у АЕКа - 3. Перші два місця групи G займають "Лестер" (9 очок) і "Брага" (6 очок).
- Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник підбив підсумки матчу.
- Свій наступний матч у групі "Зоря" проведе також проти АЕКа, але на виїзді 26 листопада.
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