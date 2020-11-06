Гравці АЕКа на Славутич-Арені / фото REUTERS

У грецькому АЕКу стався спалах коронавірусу після матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти "Зорі".

Про це повідомив офіційний сайт грецького клубу.

Після повернення з України делегація клубу вранці 6 листопада пройшла тестування на коронавірус.

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Позитивний результат показали тести чотирьох футболістів, а також двох гравців персоналу команди.

У числі інфікованих - український півзахисник Євген Шахов. Також позитивні тести серед гравців здали Петрос Манталос, Нассім Хнід і Стратос Сварнас.

Всі хворі відправлені на самоізоляцію.

"Зоря" - АЕК: підсумки матчу

  • "Зоря" розгромно програла АЕКу з рахунком 1:4.
  • На матчі в Запоріжжі був відсутній головний тренер АЕКа Массімо Каррера. У фахівця піднялася температура, тому він залишився вдома, щоб здати тест на коронавірус.
  • У складі АЕКа в грі взяли участь двоє українців - захисник Дмитро Чигринський і півзахисник Євген Шахов.
  • "Зоря" після трьох турів має 0 очок, у АЕКа - 3. Перші два місця групи G займають "Лестер" (9 очок) і "Брага" (6 очок).
  • Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник підбив підсумки матчу.
  • Свій наступний матч у групі "Зоря" проведе також проти АЕКа, але на виїзді 26 листопада.

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Автор: Антон Дудар