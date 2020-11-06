Серед заражених - українець: у грецькому АЕКу діагностували коронавірус після матчу проти Зорі

Чотири футболісти АЕКа здали позитивні тести на COVID після матчу в Запоріжжі.

У грецькому АЕКу стався спалах коронавірусу після матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти "Зорі". Про це повідомив офіційний сайт грецького клубу. Після повернення з України делегація клубу вранці 6 листопада пройшла тестування на коронавірус. Читайте такожПрезидент ФІФА Інфантіно заразився коронавірусом Позитивний результат показали тести чотирьох футболістів, а також двох гравців персоналу команди. У числі інфікованих - український півзахисник Євген Шахов. Також позитивні тести серед гравців здали Петрос Манталос, Нассім Хнід і Стратос Сварнас. Всі хворі відправлені на самоізоляцію. "Зоря" - АЕК: підсумки матчу "Зоря" розгромно програла АЕКу з рахунком 1:4.

На матчі в Запоріжжі був відсутній головний тренер АЕКа Массімо Каррера. У фахівця піднялася температура, тому він залишився вдома, щоб здати тест на коронавірус.

У складі АЕКа в грі взяли участь двоє українців - захисник Дмитро Чигринський і півзахисник Євген Шахов.

"Зоря" після трьох турів має 0 очок, у АЕКа - 3. Перші два місця групи G займають "Лестер" (9 очок) і "Брага" (6 очок).

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник підбив підсумки матчу.

Свій наступний матч у групі "Зоря" проведе також проти АЕКа, але на виїзді 26 листопада. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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