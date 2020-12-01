"Зоря" ще зберігає шанси на вихід в плей-офф турніру.

Луганська "Зоря" 3 грудня прийматиме англійський "Лестер" у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Зоря - Лестер.

Букмекери вважають український клуб аутсайдером цього матчу.

На перемогу "Зорі" дається коефіцієнт 4,60, на нічию - 3,85, а на успіх "Лестера" - 1,78.

На те, що луганський клуб зможе набрати очки на своєму полі, букмекери виставили коефіцієнт 2,11, а на те, що англійці не програють у Запоріжжі - 1,22.

Зоря - Лестер: перед матчем

Матч "Зоря" - "Лестер" пройде на "Славутич-Арені" в Запоріжжі.

Після чотирьох турів "Зоря" набрала 3 очки, займає останнє місце в групі G, але при цьому ще зберігає шанси на друге місце і вихід в плей-офф. "Лестер" набрав 10 очок і вже гарантував собі вихід з групи.

В попередньому турі "Зоря" з рахунком 3:0 в гостях розгромила АЕК.

Матч 1-го туру "Лестер" - "Зоря" завершився перемогою англійської команди з рахунком 3:0.

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Автор: Антон Дудар