Українець Прима потрапив у Топ-30 спринтерської гонки етапу Кубка світу з біатлону

Наш спортсмен посів 26-е місце при одному промаху і більш ніж хвилинному відставанні від переможця.

В Хохфільцені (Австрія) завершилася чоловіча спринтерська гонка етапу Кубка світу з біатлону, де найкращий з українців - Артем Прима посів 26-е місце.

Наш спортсмен припустився 1 промаху на вогневих рубежах і відстав по швидкості проходження дистанції від переможця на 1 хвилину 19, 7 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.

У свою чергу, Дмитро Підручний посів 32-е місце (1, +1:30.2),

Ще двоє наших спортсменів навіть близько не потрапили в Топ-60 і пропустять гонку переслідування, яка відбудеться в суботу, 15 грудня. Сергій Семенов посів 90-е місце (2, +3:06.2), а Віталій Кільчицький - 102-е (4, +3:48.2).

Переможцем гонки став норвежець Йоханнес Бе, який також допустив 1 промах на вогневому рубежі, але був настільки швидкий на дистанції, що зумів випередити француза Мартена Фуркада і Бенедікта Долля з Німеччини.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОНКИ

1. Йоханнес Бе (Норвегія, 0+1) 24:49.2

2. Мартен Фуркад (Франція, 0+0) +8.6

3. Бенедікт Долль (Німеччина, 0+0) +10.2

4. Антонін Гігонна (Франція, 0+0) +25.9

5. Арнд Пайффер (Німеччина, 0+0) +27.9

6. Джуліан Еберхард (Австрія, 1+0) +30.0

...

26. Артем Прима (Україна-0+1) +1.19.7

32. Дмитро Підручний (Україна, 1+0) +1.30.2

90. Сергій Семенов (Україна, 1+1) +3.06.2

102. Віталій Кільчицький (Україна, 3+1) +3.48.2