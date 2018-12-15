Підручний потрапив у Топ-30 гонки переслідування етапу Кубка світу з біатлону

Українець поліпшив свою позицію на 6 місць порівняно зі спринтом.

В Хохфільцені (Австрія) завершилася чоловіча гонка переслідування етапу Кубкак світу, в якій кращий з українців Дмитро Підручний посів підсумкове 26-е місце.

Українець поліпшив свою позицію на 6 місць у порівнянні зі спринтом, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен стартував за підсумками спринту з 32-го місця, допустив лише 2 промахи при стрільбі і фінішував з підсумковим відставанням від переможця гонки в 2 хвилини 07,4 секунди.

Інший українець, Артем Прима, навпаки, відкотився з 26-го на 46-е місце в турнірній таблиці, допустивши 5 промахів на вогневих рубежах. Підсумкове відставання українського біатлоніста склало 4 хвилини, 08.8 секунди.

Переможцем гонки став Мартен Фуркад з Франції з результатом 32 хвилини 22,3 секунди (0 промахів). А призерами Арнд Пейффер (Німеччина) і Ветле Сьястад Крістіансен з Норвегії.

Етап Кубка світу з біатлону в Хохфільцені завершиться у неділю, 16 грудня, двома естафетними гонками - чоловічою і жіночою.