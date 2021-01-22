Слідом за ЧС з хокею Мінськ залишився і без змагань з п'ятиборства.

Білорусь позбавлена права на проведення чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства в 2021 році.

Про це повідомив офіційний сайт Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства (UIPM).

Чемпіонат світу повинен був пройти в Мінську з 7 до 13 червня, але тепер пройде в іншому місці в ті ж дати.

"Виконавча рада UIPM уважно стежила за розвитком подій в Білорусі в останні місяці і оцінювала можливість проведення в Мінську чемпіонату світу з п'ятиборства і лазер-рану. Також були прийняті до уваги санкції, введені МОК щодо НОК Білорусі в грудні 2020 року", - сказав президент UIPM Клаус Шорманн.

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"Через зростаючу стурбованість тим, що нинішня нестабільність в приймаючій країні може поставити під загрозу успіх змагання" було прийнято рішення про те, що Мінськ прийме ЧС пізніше.

Також Шорманн підкреслив, що багато країн не захотіли б зараз їхати в Білорусь.

Нагадаємо, раніше Білорусь була позбавлена права проведення чемпіонату світу з хокею в 2021 році.

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Автор: Антон Дудар