Збірна України з художньої гімнастики завоювала золоті медалі на домашньому чемпіонаті Європи, який стартував у Києві 26 листопада.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Федерації художньої гімнастики України в Facebook.
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27 листопада збірна України виграла золото в командній першості (за сумою балів у групових виступах і у юніорок).
Українську команду представляли Анастасія Возняк, Валерія Юзвяк, Марія Височанська, Маріола Бондарчук, Діана Баєва (групові виступи) і Поліна Каріка, Карина Сидорак і Меланія Тур (юніорки).
Україна набрала 237,150 бала. Другою стала збірна Ізраїлю (236,900), а третє місце у команди Азербайджану (226,175).
Також українські гімнастки посіли третє місце в груповому багатоборстві.
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