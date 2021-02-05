Нагорода чекала на свого володаря три роки.

Український важкоатлет Дмитро Чумак став дворазовим чемпіоном Європи.

Про це повідомляє Федерація важкої атлетики України у себе в Facebook.

На змаганнях в хорватському Спліті у 2017 році українець завоював срібло, поступившись лише результату росіянина Адама Малігова.

Проте з плином часу з'ясувалося, що в організмі росіянина були виявлені заборонені препарати. Малігов здав позитивну допінг-пробу і отримав дискваліфікацію. Його результати та здобутки анулювали.

Таким чином, золота медаль переходить в руки Чумаку, який може додати її до свого комплекту нагород з Чемпіонату Європи-2019.

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Дмитро Чумак: головні здобутки

Чумак 7 разів ставав чемпіоном України та ставив рекорди.

Дмитро також завойовував срібні та бронзові медалі Чемпіонатів Світу.

Чумак буде представляти Україну на Олімпіаді в Токіо та мріє про медаль.

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Автор: Будрін Артем