Український важкоатлет Дмитро Чумак став дворазовим чемпіоном Європи.
Про це повідомляє Федерація важкої атлетики України у себе в Facebook.
На змаганнях в хорватському Спліті у 2017 році українець завоював срібло, поступившись лише результату росіянина Адама Малігова.
Проте з плином часу з'ясувалося, що в організмі росіянина були виявлені заборонені препарати. Малігов здав позитивну допінг-пробу і отримав дискваліфікацію. Його результати та здобутки анулювали.
Таким чином, золота медаль переходить в руки Чумаку, який може додати її до свого комплекту нагород з Чемпіонату Європи-2019.
Читайте такожЕкс-голова світового біатлону, якого Росія підкупала повіями, може опинитися за гратами на 10 років
Дмитро Чумак: головні здобутки
- Чумак 7 разів ставав чемпіоном України та ставив рекорди.
- Дмитро також завойовував срібні та бронзові медалі Чемпіонатів Світу.
- Чумак буде представляти Україну на Олімпіаді в Токіо та мріє про медаль.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram