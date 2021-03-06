Юлія Джима / фото REUTERS

У рамках восьмого етапу Кубка світу з біатлону в чеському Нове Мєсто відбувся жіночий спринт.

Представниця української команди Юлія Джима закрила всі 10 мішеней і потрапила на п'єдестал. Для неї це найліпший результат в кар'єрі у спринтерських перегонах.

Золото взяла лідер сезону норвежка Тіріл Екгофф, а бронзою задовольнилася Ліза Віттоцці, яка захищала кольори збірної Італії.

Також брали участь від нашої команди Дар'я Блашко, Олена Підгрушна, Валя Семеренко та Анастасія Меркушина.

Кубок світу в Нове Мєсто. Результати жіночого спринту

1.  Тиріл Екгофф (1+0)  18:48,4

2.  Юлія Джима (0+0)  +9,3

3.  Ліза Віттоцці (0+0)  +15,0

16.  Дар'я Блашко (0+1)  +45,5

22.  Анастасія Меркушина (0+1)  +1:05,9

34.  Олена Підгрушна (2+1)  +1:29,2

40.  Валя Семеренко (0+2)  +1:45,8

Кубок світу з біатлону: восьмий етап

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Автор: Будрін Артем