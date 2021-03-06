30-річній спортсменці до перемоги не вистачило якоїсь дещиці.

У рамках восьмого етапу Кубка світу з біатлону в чеському Нове Мєсто відбувся жіночий спринт.

Представниця української команди Юлія Джима закрила всі 10 мішеней і потрапила на п'єдестал. Для неї це найліпший результат в кар'єрі у спринтерських перегонах.

Золото взяла лідер сезону норвежка Тіріл Екгофф, а бронзою задовольнилася Ліза Віттоцці, яка захищала кольори збірної Італії.

Також брали участь від нашої команди Дар'я Блашко, Олена Підгрушна, Валя Семеренко та Анастасія Меркушина.

Кубок світу в Нове Мєсто. Результати жіночого спринту

1. Тиріл Екгофф (1+0) 18:48,4

2. Юлія Джима (0+0) +9,3

3. Ліза Віттоцці (0+0) +15,0

16. Дар'я Блашко (0+1) +45,5

22. Анастасія Меркушина (0+1) +1:05,9

34. Олена Підгрушна (2+1) +1:29,2

40. Валя Семеренко (0+2) +1:45,8

Кубок світу з біатлону: восьмий етап

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Автор: Будрін Артем