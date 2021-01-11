Спортсменка не опустила руки і таки оприлюднила знімок.

Словацька екс-велосипедистка та модель Люсія Яворчекова зробила пікантний допис в мережу.

Модель-спортсменка вирішила опублікувати відверті світлини зі свого відпочинку, який триває в Мексиці. Вона виклала фото в Instagram.

Проте адміністрація соціальної мережі отримала скаргу на допис і заблокувала пост. Обурена Люсія написала: "Ви це серйозно? В спам? Лол".

Яворчекова має велику аудиторію. Кількість її фолловерів сягає майже 2 мільйони осіб. Для своїх читачів модель знову опублікувала це саме фото, додавши наліпку на груди.

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"Мені довелось зіпсувати цей витвір мистецтва, тому що хтось поскаржився на це", - констатувала Люсія. Мало того, Яворчекова закликала ту особу, яка поскаржилася, відписатися від її сторінки.

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Автор: Budrin Artem