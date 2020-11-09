Матеус Барбоза не встиг зістрибнути з мотоцикла до зіткнення.

Бразильський мотогонщик Матеус Барбоза загинув в результаті аварії під час гонки серії Супербайк на автодромі "Інтерлагос" в Сан-Паулу.

23-річний гонщик за 10 кіл до фінішу вів боротьбу з суперником позаду і після повороту не впорався з керуванням - мотоцикл виїхав за межі траси і на високій швидкості влетів у металеву огорожу.

Барбоза не встиг зістрибнути з мотоцикла і отримав травми, після яких лікарі не змогли його врятувати.

За останні два роки це вже третя трагедія в бразильській серії Супербайк після смертей Маурісіо Палудете і Данилу Берту.

Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім.

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Автор: Данило Слесь