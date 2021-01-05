Геннадій Сартинський заявив, що "зараз йде розгляд".

Головний тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський прокоментував інформацію про те, що олімпійський чемпіон Олег Верняєв тимчасово відсторонений від змагань.

Сартинського цитує Tribuna.com.

"Теж читав на сайті, що його відсторонили. Зараз йде розгляд, більше сказати не можу. Яка причина рішення? Сказали поки нічого не говорити. Коли це все буде з'ясовано, тоді будемо говорити", - зазначив Сартинський.

При цьому на питання про те, чи може мова йти про допінг, Сартинський відповів:

"Може. Але поки сказали нічого не розповідати. Це закрита інформація поки".

Також тренер розповів, чому Верняєв пропустив чемпіонат Європи в грудні: "Там все разом. І травми, і все інше".

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Нагадаємо, раніше в Міжнародній федерації гімнастики повідомили, що дискваліфікація Верняєва триватиме "до закінчення процедури, яка в даний час ще триває". Подробиць у федерації розкривати не стали.

Олег Верняєв: досягнення

27-річний Верняєв є лідером збірної України зі спортивної гімнастики.

На Олімпіаді-2016 Верняєв виграв золото у вправах на брусах і срібло в багатоборстві.

Також Верняєв є чемпіоном світу - 2014 і володарем ще чотирьох медалей ЧС, шестиразовим чемпіоном і багаторазовим призером європейської першості. На Європейських іграх українець виграв три золота і три срібла, а на Універсіадах - два золота, одне срібло і три бронзи.

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Автор: Антон Дудар