Міжнародний олімпійський комітет (МОК) докладе максимум зусиль, щоб провести вакцинацію спортсменів і вболівальників, які повинні прибути на Олімпіаду в Токіо.
Читайте такожОригінальний малюнок олімпійських кілець буде продано з аукціону (фото)
Слова президента МОК Томаса Баха наводить Associated Press.
"З поваги до японського народу, МОК докладе всіх зусиль, щоб якомога більше учасників і вболівальників прибуло на Олімпіаду з вакциною, якщо вона до того моменту вже буде доступна. Це вселяє в нас впевненість в тому, що наступного року глядачі будуть присутні на Олімпіаді в безпечних умовах", - сказав Бах, який прибув до Токіо для обговорення організації Ігор з керівництвом країни.
Олімпіада в Токіо: головне
- Літні Олімпійські ігри в Токіо повинні були пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року, однак у зв'язку з пандемією коронавірусу було прийнято рішення про їх перенесення на 2021 рік.
- Церемонія відкриття Ігор запланована на 23 липня.
- Влітку жителі Токіо виступали проти проведення Олімпіади через складну епідеміологічну ситуацію.
- Президент оргкомітету Олімпіади в Токіо Йосіро Морі називав умови для проведення Ігор.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram