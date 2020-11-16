Міжнародний олімпійський комітет (МОК) докладе максимум зусиль, щоб провести вакцинацію спортсменів і вболівальників, які повинні прибути на Олімпіаду в Токіо.

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Слова президента МОК Томаса Баха наводить Associated Press.

"З поваги до японського народу, МОК докладе всіх зусиль, щоб якомога більше учасників і вболівальників прибуло на Олімпіаду з вакциною, якщо вона до того моменту вже буде доступна. Це вселяє в нас впевненість в тому, що наступного року глядачі будуть присутні на Олімпіаді в безпечних умовах", - сказав Бах, який прибув до Токіо для обговорення організації Ігор з керівництвом країни.