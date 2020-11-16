Томас Бах прибув до Японії / фото REUTERS

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) докладе максимум зусиль, щоб провести вакцинацію спортсменів і вболівальників, які повинні прибути на Олімпіаду в Токіо.

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Слова президента МОК Томаса Баха наводить Associated Press.

"З поваги до японського народу, МОК докладе всіх зусиль, щоб якомога більше учасників і вболівальників прибуло на Олімпіаду з вакциною, якщо вона до того моменту вже буде доступна. Це вселяє в нас впевненість в тому, що наступного року глядачі будуть присутні на Олімпіаді в безпечних умовах", - сказав Бах, який прибув до Токіо для обговорення організації Ігор з керівництвом країни.

Олімпіада в Токіо: головне

  • Літні Олімпійські ігри в Токіо повинні були пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року, однак у зв'язку з пандемією коронавірусу було прийнято рішення про їх перенесення на 2021 рік.
  • Церемонія відкриття Ігор запланована на 23 липня.
  • Влітку жителі Токіо виступали проти проведення Олімпіади через складну епідеміологічну ситуацію. 
  • Президент оргкомітету Олімпіади в Токіо Йосіро Морі називав умови для проведення Ігор.

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Переклад: Данило Слесь