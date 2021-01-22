У японському уряді спростовують інформацію про скасування ігор.

Британське видання The Times стверджує, що уряд Японії прийняв рішення скасувати проведення Олімпійських ігор в Токіо в 2021 році у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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Про це The Times повідомило з посиланням на високопоставлене урядове джерело. За інформацією видання, Японія шукає можливість повідомити про скасування ігор "без втрати обличчя".

В Японії виступили з офіційною заявою щодо даної інформації.

Заступник генерального секретаря уряду Японії Манабу Сакаї в коментарі mainichi.jp заявив, що це не відповідає дійсності:

"Ми маємо намір повністю спростувати дану інформацію, заявивши, що вона не відповідає дійсності. Звичайно, ми повинні враховувати ситуацію за кордоном, і в певний момент буде прийнято рішення, проводити Олімпіаду чи ні, але до тих пір уряд буде робити все необхідне для підготовки до ігор".

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Автор: Антон Дудар