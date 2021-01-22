Британське видання The Times стверджує, що уряд Японії прийняв рішення скасувати проведення Олімпійських ігор в Токіо в 2021 році у зв'язку з пандемією коронавірусу.
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Про це The Times повідомило з посиланням на високопоставлене урядове джерело. За інформацією видання, Японія шукає можливість повідомити про скасування ігор "без втрати обличчя".
В Японії виступили з офіційною заявою щодо даної інформації.
Заступник генерального секретаря уряду Японії Манабу Сакаї в коментарі mainichi.jp заявив, що це не відповідає дійсності:
"Ми маємо намір повністю спростувати дану інформацію, заявивши, що вона не відповідає дійсності. Звичайно, ми повинні враховувати ситуацію за кордоном, і в певний момент буде прийнято рішення, проводити Олімпіаду чи ні, але до тих пір уряд буде робити все необхідне для підготовки до ігор".
Перенесення Олімпійських ігор-2020: головне
- Про перенесення Олімпійських ігор-2020 через пандемію коронавірусу стало відомо 24 березня. Пізніше МОК офіційно затвердив дати проведення Олімпіади в 2021 році.
- Прем'єр-міністр Японії заявив, що коронавірус не завадить і в 2021 році ігри відбудуться в Токіо.
- Відомо, що МОК посприяє вакцинації спортсменів та вболівальників перед Олімпіадою.
- Більшість жителів Японії виступило проти проведення Олімпіади в Токіо 2021 році.
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