Легкоатлет з Буркіна-Фасо вписав своє ім'я в історію.

Спортсмен з Буркіна-Фасо Юг Фабріс Занго встановив новий світовий рекорд у потрійному стрибку в приміщеннях.

Про це повідомляє olympichannel.com.

Новий рекорд був встановлений на змаганнях у Франції.

Читайте такожУкраїнські легкоатлетки увійшли до числа найкращих у світі за підсумками року

Занго стрибнув на 18,07 метра. Він став першим, кому підкорилася позначка в 18 метрів в приміщеннях.

Попередній рекорд, який був встановлений французом Тедді Тамго (17,92 метра), тримався з 2011 року.

Цікаво, що зараз Тамго є тренером Занго.

На відкритому повітрі світовий рекорд у потрійному стрибку належить британцеві Джонатану Едвардсу. У 1995 році він стрибнув на 18,29 метра.

Nouveau Record du Monde !



Hugues Fabrice Zango - 18m07 !

Aubière - 16/01/2021



🎥 : Sébastien Homo pic.twitter.com/KWwPEArZcB — Vincent Guyot (@Vinc_Guyot) January 16, 2021

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар