Спортсмен з Буркіна-Фасо Юг Фабріс Занго встановив новий світовий рекорд у потрійному стрибку в приміщеннях.
Про це повідомляє olympichannel.com.
Новий рекорд був встановлений на змаганнях у Франції.
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Занго стрибнув на 18,07 метра. Він став першим, кому підкорилася позначка в 18 метрів в приміщеннях.
Попередній рекорд, який був встановлений французом Тедді Тамго (17,92 метра), тримався з 2011 року.
Цікаво, що зараз Тамго є тренером Занго.
На відкритому повітрі світовий рекорд у потрійному стрибку належить британцеві Джонатану Едвардсу. У 1995 році він стрибнув на 18,29 метра.
Nouveau Record du Monde !— Vincent Guyot (@Vinc_Guyot) January 16, 2021
Hugues Fabrice Zango - 18m07 !
Aubière - 16/01/2021
🎥 : Sébastien Homo pic.twitter.com/KWwPEArZcB
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