Стефен Каррі / Фото REUTERS
Один з найкращих баскетболістів НБА, лідер "Голден Стейт Ворріорз" Стефен Каррі закинув 105 триочкових кидків поспіль.
Неймовірну серію точних влучень Каррі видав на тренуванні команди.
Дворазовий MVP НБА не промахувався більше п'яти хвилин, виконуючи кидки з однієї точки.
Відео опубліковано в Twitter-акаунті "Голден Стейт".
5+ minutes without a miss.— Golden State Warriors (@warriors) December 26, 2020
Stephen. Curry. pic.twitter.com/8DV0z5gtib
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