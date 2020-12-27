Стефен Каррі / Фото REUTERS

Один з найкращих баскетболістів НБА, лідер "Голден Стейт Ворріорз" Стефен Каррі закинув 105 триочкових кидків поспіль.

Неймовірну серію точних влучень Каррі видав на тренуванні команди.

Дворазовий MVP НБА не промахувався більше п'яти хвилин, виконуючи кидки з однієї точки.

Відео опубліковано в Twitter-акаунті "Голден Стейт".

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Автор: Антон Дудар