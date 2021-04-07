Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / фото instagram.com/g.e.m.s.life
Перша ракетка України Еліна Світоліна похвалилася подарунками від свого коханого Гаеля Монфіса.
Про це українка розповіла в stories на своїй сторінці в Instagram.
Монфіс подарував Світоліній автомобіль Mercedes.
"Гаель Монфіс ставиться до мене, як до королеви", - написала українка.
instagram.com/elisvitolina
Також, судячи з усього, Монфіс подарував Світоліній годинник фірми Hublot. Вона показала фото годинника і подарункового пакета.
instagram.com/elisvitolina
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Світоліна і Монфіс: історія відносин
- Еліна Світоліна і Гаель Монфіс почали зустрічатися в кінці 2018 року, а оголосили про свій роман на початку 2019-го.
- Влітку того ж року пара ненадовго розлучалася, але потім відновила стосунки.
- У лютому 2021-го Світоліна і Монфіс оголосили про те, що вирішили взяти паузу у відносинах. Проте вже в березні пара відновила спільну сторінку в Instagram, а 4 квітня Монфіс зробив Світоліній пропозицію.
- Весілля українки і француза заплановане на липень.
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