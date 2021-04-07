Гаель Монфіс подарував українській тенісистці дорогий автомобіль.

Перша ракетка України Еліна Світоліна похвалилася подарунками від свого коханого Гаеля Монфіса.

Про це українка розповіла в stories на своїй сторінці в Instagram.

Монфіс подарував Світоліній автомобіль Mercedes.

"Гаель Монфіс ставиться до мене, як до королеви", - написала українка.

Також, судячи з усього, Монфіс подарував Світоліній годинник фірми Hublot. Вона показала фото годинника і подарункового пакета.

Світоліна і Монфіс: історія відносин

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс почали зустрічатися в кінці 2018 року, а оголосили про свій роман на початку 2019-го.

Влітку того ж року пара ненадовго розлучалася, але потім відновила стосунки.

У лютому 2021-го Світоліна і Монфіс оголосили про те, що вирішили взяти паузу у відносинах. Проте вже в березні пара відновила спільну сторінку в Instagram, а 4 квітня Монфіс зробив Світоліній пропозицію.

Весілля українки і француза заплановане на липень.

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Автор: Антон Дудар