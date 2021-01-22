Фінський гонщик дивом не постраждав в аварії.

Жахлива аварія сталася під час ралі Монте-Карло.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Автомобіль, за кермом якого перебував фінський гонщик Теему Сунінен, на великій швидкості не вписався в поворот, через що врізався в пагорб. Після цього машина кілька разів перекинулася і впала з обриву.

Сунінен і його штурман якимось дивом не постраждали. Гонщик лише висловив жаль, що зійшов з дистанції.

"Шкода, що сезон почався таким чином. У нас, на щастя все ок, але з машиною - ні", - написав Сунінен в Instagram.

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Автор: Антон Дудар