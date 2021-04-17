Еліні Світоліній довелося грати під звуки ремонту.

Курйозна ситуація склалася під час матчевої зустрічі між командами України та Японії в рамках Кубка Біллі Джин Кінг у Чорноморську.

Як повідомляє Sport.ua, першій ракетці України Еліні Світоліній довелося проводити матч проти японки Юкі Кайто під звуки ремонту.

Справа в тому, що в розташованій поруч з тенісним кортом багатоповерхівці будівельники робили ремонт, і під час гри були чутні звуки перфоратора і "болгарки".

Організатори матчу вирішили викликати поліцію, і через деякий час ремонт припинився.

Будівельники ж залишилися на балконі і почали дивитися теніс, заодно вивісивши прапор України.

Відзначимо, що Світоліна все-таки змогла виграти свій матч у трьох сетах (6:2, 4:6, 7:6).

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Кубок Біллі Джин Кінг: головне

Раніше змагання називалися Кубок Федерації, але їх перейменували на честь знаменитої американської тенісистки і функціонерки.

Поєдинок між Японією і Україною повинен був відбутися в квітні 2020, але через світовий локдаун матч вдалося організувати тільки зараз.

Переможець матчу матиме право зіграти в кваліфікаційному раунді Кубка Біллі Джин Кінг, що в свою чергу дозволить потрапити у фінальну стадію змагань.

У перший день Українки Еліна Світоліна та Марта Костюк здобули дві перемоги. На другий день заплановані ще три матчі, включаючи парну зустріч за участю сестер Кіченок.

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Автор: Антон Дудар