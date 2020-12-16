На індивідуальному Кубку світу з боротьби в Белграді скарбничка української збірної поповнилася ще трьома медалями.
Представниці жіночої збірної України виграли срібло і дві бронзи у вільній боротьбі.
Володаркою срібної нагороди стала Лілія Маланчук, яка вперше виступала на змаганнях такого рівня.
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У ваговій категорії до 50 кг Маланчук дійшла до фіналу, де поступилася росіянці Катерині Полещук (0:10).
Алла Бєлінська завоювала бронзу у ваговій категорії до 72 кг. У "бронзовому фіналі" вона виграла на туше у росіянки Євгенії Захарченко.
Ще одна бронза в активі у Ілони Прокопевнюк, яка виступає у вазі до 62 кг. Вона стала третьою за підсумками сутички з німкенею Луїзою Немеш (3:1).
Нагадаємо, раніше Україна завоювала дві медалі в греко-римській боротьбі.
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