Україна завоювала ще три нагороди на змаганнях у Белграді.

На індивідуальному Кубку світу з боротьби в Белграді скарбничка української збірної поповнилася ще трьома медалями.

Представниці жіночої збірної України виграли срібло і дві бронзи у вільній боротьбі.

Володаркою срібної нагороди стала Лілія Маланчук, яка вперше виступала на змаганнях такого рівня.

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У ваговій категорії до 50 кг Маланчук дійшла до фіналу, де поступилася росіянці Катерині Полещук (0:10).

Алла Бєлінська завоювала бронзу у ваговій категорії до 72 кг. У "бронзовому фіналі" вона виграла на туше у росіянки Євгенії Захарченко.

Ще одна бронза в активі у Ілони Прокопевнюк, яка виступає у вазі до 62 кг. Вона стала третьою за підсумками сутички з німкенею Луїзою Немеш (3:1).

Нагадаємо, раніше Україна завоювала дві медалі в греко-римській боротьбі.

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Автор: Антон Дудар