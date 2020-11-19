Мотор виграв на виїзді / фото handball.motorsich.com
Запорізький "Мотор" здобув перемогу в матчі 5-го туру Ліги чемпіонів проти "Загреба".
Українському клубу вдалося здобути перемогу з мінімальною перевагою. До перерви рахунок був нічийним, але в другому таймі "Мотор" зумів вийти вперед і утримати перевагу. Підсумковий рахунок - 24:23 на користь українського клубу.
Найрезультативнішими у складі "Мотора" стали Борис Пуховський і Айденас Малашинскас, на рахунку яких по 5 голів.
Для "Мотора" ця перемога стала другою в п'яти матчах. Вона значно поліпшила шанси команди на вихід в плей-офф.
"Мотор" в Лізі чемпіонів: що потрібно знати
- "Мотор" увосьме у своїй історії виступає в Лізі чемпіонів ЄГФ. Цього разу запорізький клуб потрапив до турніру за спеціальним запрошенням.
- Раньше "Мотор" вдома поступився "Барселоні", на виїзді - данському "Ольборгу", удома - угорському "Веспрему", а також обіграв словенський "Целе".
- У групі В "Мотор" займає п'яте місце з восьми команд. При цьому у запорожців є матч в запасі. У наступний етап з групи вийдуть шість найкращих команд.
- Наступний матч у турнірі "Мотор" проведе 26 листопада - українці прийматимуть хорватський "Загреб" на своєму майданчику.
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