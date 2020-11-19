Чемпіон України в гостях обіграв "Загреб".

Запорізький "Мотор" здобув перемогу в матчі 5-го туру Ліги чемпіонів проти "Загреба".

Українському клубу вдалося здобути перемогу з мінімальною перевагою. До перерви рахунок був нічийним, але в другому таймі "Мотор" зумів вийти вперед і утримати перевагу. Підсумковий рахунок - 24:23 на користь українського клубу.

Найрезультативнішими у складі "Мотора" стали Борис Пуховський і Айденас Малашинскас, на рахунку яких по 5 голів.

Для "Мотора" ця перемога стала другою в п'яти матчах. Вона значно поліпшила шанси команди на вихід в плей-офф.

"Мотор" в Лізі чемпіонів: що потрібно знати

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Автор: Антон Дудар