Перелік із майже 50 пристроїв охоплює не тільки смартфони, а й планшети корейського бренду.

Профільний інтернет-ресурс SamMobile розкрив список девайсів Samsung, які точно отримають прошивку One UI 7.0 на базі Android 15. Це перелік, який порадує величезну кількість фанатів бренду.

За даними видання, Android 15 варто чекати на такі пристрої:

Серія Samsung Galaxy S

Galaxy S24 Ultra;

Galaxy S24+;

Galaxy S24;

Galaxy S23 Ultra;

Galaxy S23+;

Galaxy S23;

Galaxy S23 FE;

Galaxy S22 Ultra;

Galaxy S22+;

Galaxy S22;

Galaxy S21 FE;

Galaxy S21 Ultra;

Galaxy S21+;

Galaxy S21.

Серія Samsung Galaxy Z

Galaxy Z Fold 6;

Galaxy Z Fold 5;

Galaxy Z Flip 6;

Galaxy Z Flip 5;

Galaxy Z Fold 4;

Galaxy Z Flip 4;

Galaxy Z Fold 3;

Galaxy Z Flip 3.

Серія Samsung Galaxy A

Galaxy A73;

Galaxy A72;

Galaxy A54;

Galaxy A53;

Galaxy A34;

Galaxy A33;

Galaxy A25;

Galaxy A24;

Galaxy A23;

Galaxy A15 (LTE+5G);

Galaxy A14 (LTE+5G).

Серія Samsung Galaxy F

Galaxy F54;

Galaxy F34;

Galaxy F15.

Серія Samsung Galaxy M

Galaxy M54;

Galaxy M34;

Galaxy M53;

Galaxy M33;

Galaxy M15.

Окрім великого списку смартфонів, Android 15 отримають ці планшети:

Galaxy Tab S9 FE+; Відео дня

Galaxy Tab S9 FE;

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G).

Точна дата розгортання ОС на пристрої не повідомляється, також список доповниться новинками Galaxy, випущеними в 2024 році. А якщо вашого девайса немає в списку, то це може бути слушним часом для апгрейда.

Google випустила першу бета-версію Android 15 ще в лютому, але повноцінний реліз нової ОС очікується у вересні-жовтні. Після цього Samsung знадобиться деякий час, щоб підготувати на базі новинки свою фірмову оболонку One UI 7.

А днями Google випустила першу публічну бета-версію Android 15, яку можна встановити на всі Pixel, починаючи з Pixel 6. Змін поки не так багато, але користувачі вже знайшли згадку Satellite SOS. Ця функція дасть змогу пристроям підключатися до супутника для надсилання повідомлень в екстрені служби.

А у самої Samsung на 2024 рік заплановано багато новинок. Цього літа вийде нове покоління складних смартфонів і "народний" Galaxy S24 FE, а восени очікується реліз Galaxy Ring – дебютного розумного кільця. Також є інформація, що Samsung підготувала випуск двох недорогих смартфонів із гнучким дисплеєм.

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