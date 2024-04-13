Спочатку вони з'явилися на смартфонах Galaxy S24, а тепер настав час флагманів 2021 і 2022 років.

Samsung офіційно повідомила, що оновлення One UI 6.1 з фірмовою мобільною нейромережею Galaxy AI, яке спочатку з'явилися на смартфонах Galaxy S24, дістанеться до флагманів 2021 і 2022 років.

На початку травня прошивка вийде для моделей серії Galaxy S22, складfних Galaxy Z Fold 4 і Z Flip 4, а також планшетів Galaxy Tab S8. А до кінця травня нові ШІ-функції будуть доступні для Galaxy S21, Galaxy Z Fold3 і Galaxy Z Flip3, повідомляє The Verge.

Те, що One UI 6.1 для старіших моделей Samsung вийде вже доволі скоро – це добре, але є нюанс: вони отримають дещо урізаний функціонал. Зокрема, смартфони Galaxy S21 отримають тільки дві функції: Circle to Search ("розумний" пошук інформації про предмети через камеру) і Magic Rewrite (генеративне редагування).

У пристроїв 2022-го буде ширший функціонал. По суті, вони отримають усі ті ж функції ШІ, що й Galaxy S24, за винятком фішки під назвою Instant Slow-Mo, яка дає змогу сповільнювати будь-яке відео.

Для Galaxy S23, Z Fold і Z Flip 5, а також планшетів Galaxy Tab S9 оновлення One UI 6.1 з ШІ-функціями вийшло наприкінці березня. Найбільш вражаючою новою функцією стала "Живий переклад" (Live Translate) – вона дає змогу спілкуватися "живою" мовою з людьми, які розмовляють різними мовами.

Принцип роботи функції Live Translate в One UI 6.1:

Нагадаємо, топовий флагман Samsung Galaxy S24 Ultra – головний конкурент iPhone 15 Pro Max – вийшов на початку лютого. Журналісти зробили повне порівняння двох головних флагманів, щоб визначити, який все ж таки з них кращий.

Однією з неочевидних переваг головного флагмана Samsung стало антивідблискове скло, завдяки якому картинка при яскравому освітленні має помітно цікавіший вигляд. Також під час тестів з'ясувалося, що у S24 Ultra куди краща автономність, ніж у iPhone 15 Pro Мах.

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