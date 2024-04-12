Операційну систему можна встановити на всі пристрої Pixel, починаючи з Pixel 6

Компанія Google перевела тестування Android 15 у публічне поле, випустивши першу бета-версію майбутньої операційної системи. Їй передували дві попередні версії для розробників.

Змін поки що не так багато, але попереду ще щонайменше 4 проміжних релізів. Список виявлених нововведень:

Додатки, написані для Android 15, за замовчуванням відображаються на весь екран – від рядка стану системи до панелі жестів.

Підтримка архівування та розархівування додатків на рівні ОС: користувачі можуть звільнити місце на своєму пристрої від нечасто використовуваних додатків, зберігаючи при цьому свої дані.

Опція для з'єднання стільниковою мережею тільки з шифруванням; зв'язок може пропадати в деяких місцях.

Можливість вибрати додаток для зберігання банківських і знижкових карт за замовчуванням.

Оновлено анімацію предиктивного жесту "Назад" всередині додатків.

Регулювання яскравості дисплея супроводжується тактильною віддачею.

Бета-версію Android 15 можна встановити на всі пристрої Pixel, починаючи з Pixel 6. Реєстрація в програму бета-тестування відкрита на сайті Google.

Фінальна версія Android 15 для всіх вийде на початку осені. Тоді ж Google оновить свою флагманську серію. За інформацією інсайдерів, цього року вийдуть 3 різні моделі Pixel 9, включно з компактним "Пікселем" із телеоб'єктивом та іншими фішками флагмана.

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