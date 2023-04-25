Розробник випустив емулятор для тих, хто ностальгує по іграх з iPhone 3G.

На початку цього року один розробник представив інструмент під назвою "touchHLE", що дозволяє емулювати старі iOS-додатки на комп'ютерах Mac і Windows. Тепер інший розробник переніс цей проєкт на Android.

Користувачі тепер можуть запускати додатки, створені для iPhone OS – перших версій iOS від Apple – на сучасних смартфонах. Однак проєкт працює з деякими обмеженнями, повідомляє портал 9to5mac.

Наприклад, програми працюють лише на мікросхемах з архітектурою AArch64. Крім того, емулятор був протестований лише в грі Super Monkey Ball.

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Ті, хто хоче спробувати запустити програми для iPhone на смартфоні Android, інструмент доступний безкоштовно на сайті Github. Там же знаходиться докладна інструкція по налаштуванню утиліти.

Наголосимо, що емуляція iPhone на Android, безумовно, підійде не всім користувачам. Проте, сам факт запуску класичних iOS-додатків на інших платформах вже викликає інтерес.

Раніше УНІАН повідомляв, що Apple дозволить установку сторонніх додатків на айфони. Довгоочікувана для багатьох власників iPhone функція з'явиться вже в iOS 17.

Водночас на Android-смартфонах з виходом Android 14 з'явиться довгоочікувана можливість видалити встановлені додатки, тим самим звільнивши пам'ять і обмеживши небажану фонову активність. Також на Android обіцяють супутниковий зв'язок краще, ніж у нових iPhone.

Останнім часом все більше "яблучних" користувачів придивляються до девайсів на базі Android. З такого приводу УНІАН зібрав найцікавіші варіанти для різних користувачів і різних бюджетів.

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