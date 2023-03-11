Водночас новинка отримає екран з рекордною піковою яскравістю 2400 ніт, обігнавши лідера iPhone 14 Pro і 14 Pro Мах.

Відомий інсайдер Ice Universe опублікував фотографію з демонстрацією блоку камер майбутнього флагманського смартфона Oppo Find X6 Pro, який, за словами все того ж джерела, буде новим королем за якістю фото.

На знімку крупним планом показано верхню частину задньої панелі, де практично на всю ширину розташовано гігантський круглий блок камер. У ньому базуються три камери, одна з яких забезпечена перископічним об'єктивом для оптичного зуму.

Там же красується напис шведського виробника фототехніки Hasselblad, а також фірмового процесора обробки зображень MariSilicon.

Відео дня

За чутками, OPPO Find X6 Pro отримає три сенсори з роздільною здатністю по 50 Мп, що включають топовий сенсор Sony IMX989, "ширік" і 120-кратний зум.

Головною фішкою смартфона, окрім гігантської камери, стане 6,82-дюймовий OLED-екран з піковою яскравістю 2500 ніт – це рекордне значення на ринку смартфонів на сьогодні. У останніх iPhone пікова яскравість досягає близько 2000 ніт, а найяскравіші Android-смартфони на цей момент – Хіаомі 13/13 Pro – здатні видавати 1900 ніт.

Коли чекати

Вже офіційно оголошено, що серія Find X6 буде представлена цього місяця. За чутками, захід заплановано на 21 березня.

Водночас є інформація, що Pro-версія Find X6 буде доступна тільки в Китаї й не з'явиться на глобальному ринку. Це буде перший випадок з моменту появи серії Find X у 2018 році.

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