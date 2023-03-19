Офіційна прем'єра новинки призначена на 23 березня.

Китайська компанія Huawei готується до презентації флагманської серії P60, яка пройде 23 березня. Аби підігріти інтерес спільноти, вона поділилася зображенням базової моделі – в незвичайному забарвленні та з новим блоком камери.

У попереднику Huawei P50 всі сенсори розташовуються в двох симетричних круглих об'єктивах. Нове покоління відрізняється трьома "зіницями" різного розміру і форми.

На блоці камери можна помітити напис XMAGE – так називається фірмова технологія Huawei по обробці зображень. Ця функція дебютувала в лінійці Mate 50.

Відео дня

З чуток, дозвіл датчиків камери новинки складе 50 Мп (основний, Sony IMX888), 50 Мп (надширококутний) і 64 Мп (телеоб'єктив з 3,5-кратним оптичним зумом). Однією з головних фішок смартфона стане просунутий режим нічної зйомки.

Коли чекати

Вже офіційно оголошено, що презентація серії P60 запланована на четвер, 23 березня. На захід також покажуть складаний Mate Х3, планшет MatePad 11 2023, навушники й смарт-годинники.

Зауважимо, що попередник Huawei P50 Pro визнаний експертами популярного бенчмарка DxOMark одним з найкращих камерофонів на планеті. На сьогодні краще за нього знімає тільки Honor Magic5 Pro.

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