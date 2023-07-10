Очікується, що такий макбук закладе основу нової категорії пристроїв Apple.

Apple активно веде переговори з постачальниками гнучких дисплеїв для виробництва MacBook зі складним екраном, кажуть джерела видання Business Korea. Аналогічні продукти вже є у ASUS і Lenovo.

В звіті говориться, що Apple має намір завершити виробництво першого макбука з гнучким дисплеєм вже в 2025 році, а в продаж девайс надійде в 2026 році.

Очікується, що такий макбук закладе основу нової категорії пристроїв від Apple. У складеному вигляді – звичайний ноутбук, а в розкладеному і з підключеними аксесуарами – моноблок. Модель, якщо вірити інформації, буде оснащена 20-дюймовим дисплеєм з підтримкою 4K.

Відео дня

Попри те що гнучкі дисплеї з більшою діагоналлю технологічно складніше у виробництві, їх виробництво обходиться дешевше, ніж у смартфонів з такою ж технологією. Однак корейські виробники поки не випустили жодного ноутбука зі складними OLED-панелями.

На сьогодні лідером на ринку складних ноутбуків є Asus. У вересні того року тайванський виробник випустив перший у світі 17-дюймовий ноутбук із гнучким екраном, ZenBook 17 Fold OLED. Продукт оснащено панелями китайської компанії BOE.

Паралельно Apple працює над моделлю iPhone зі складним екраном. Раніше у мережі був опублікований патент Apple, з якого випливає, що екран такого айфона буде виконаний зі спеціального "самовідновлюваного" матеріалу, який зможе "зарощувати" подряпини та вм'ятини.

А тим часом до презентації iPhone 15 залишилося менш як двоє місяців. Раніше стало відомо, що всі моделі iPhone 15 отримають збільшені батареї – так що час роботи смартфонів без підзарядки має бути дуже пристойним.

Вас також можуть зацікавити новини: