Оновлення вийшло навіть для систем, підтримка яких вже припинилася. Серед них – навіть iPhone 6s.

Apple випустила важливі патчі безпеки для пристроїв під управлінням iOS, iPadOS, macOS та watchOS, в яких закрила ряд вразливостей. Нових функцій в них немає, проте компанія просить якомога швидше встановити їх всім користувачам.

Оновлення вийшло навіть для систем, підтримка яких вже припинилася. Найстарішим телефоном, який отримав апдейтом, виявився випущений в 2015 році iPhone 6s, йдеться у дописі на сайті компанії.

В оновленні, попри усе інше, виправлена серйозна уразливість CVE-2023-32434, яка дозволяє запустити довільний код з правами доступу до ядра на iPhone 6s і новіших моделях, а також більшості планшетів, включаючи всі iPad Pro, а також iPad Air 2, iPad mini 4, iPad 5 і новіше. Також розробники закрили ще дві уразливості WebKit.

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Паралельно патч безпеки виправляє помилку, при якій на планшетах і смартфонах Apple перестали працювати адаптери Lightning to USB 3 Camera Adapter.

Оновлення iOS 16.5.1 / iOS 15.7.7 вже доступне для встановлення. Якщо розсилка з якихось причин затримується, її можна встановити в ручному режимі. Перевірити наявність апдейта можна за шляхом: "Параметри" → "Загальні" → "Оновлення "ПЗ".

А тим часом власники iPhone вже можуть протестувати новеньку iOS 17 – вона доступна у вигляді бети для iPhone Xs і новіше. Реліз стабільної версії системи очікується у вересні разом з презентацією iPhone 15.

Додамо, що в порівнянні з iOS 16 нова операційка отримала не так багато нововведень. Втім, декілька цікавих фішок все ж є, зокрема, можливість перетворити смартфон в смарт-дисплей. Також Apple спростила життя тим користувачам, які постійно забувають нові паролі.

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