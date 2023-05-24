Власник Tesla, Twitter і SpaceX очікує, що уряди в усьому світі перш за все використовуватимуть штучний інтелект для розробки зброї.

Ілон Маск розкритикував штучний інтелект (ШІ), заявивши, що він не є "необхідним для будь-чого, що ми робимо".

Про це мільярдер сказав, виступаючи через відеозв’язок на саміті Ради генеральних директорів Wall Street Journal у Лондоні, пише Sky News. За його словми, суперінтелект - це "палиця з двома кінцями".

"Якщо у вас є джин, який може дати вам що завгодно, це становить небезпеку", - сказав Маск додавши, що штучний інтелект можна використовувати для створення "війни безпілотників".

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Мільярдер очікує, що уряди в усьому світі перш за все використовуватимуть ШІ для розробки зброї.

"Тож просто наявність більш досконалої зброї на полі бою, яка може реагувати швидше, ніж будь-яка людина, - це те, на що здатний штучний інтелект. Будь-які майбутні війни між розвиненими країнами або, принаймні, країнами, які володіють безпілотниками, будуть в основному війнами безпілотників", - сказав Маск.

Коли його запитали, чи наближає штучний інтелект кінець імперії, він відповів: "Я думаю, що так. Я не думаю, що (ШІ) необхідний для всього, що ми робимо. Зараз відчувається трохи імперської атмосфери пізньої стадії".

"Одне з перших місць, де потрібно бути обережним щодо використання штучного інтелекту, - це соціальні мережі для маніпулювання громадською думкою", - додав Маск.

Відповідаючи на питання, наскільки великими будуть зміни на майбутніх президентських виборах у США, він наголосив на необхідності звернути увагу на це питання, "щоб мінімізувати вплив маніпуляцій штучним інтелектом".

"Ми серйозно ставимося до цього в Twitter, і я думаю, що ми впроваджуємо всі засоби захисту, щоб виявити масштабні маніпуляції в системі", - сказав Маск.

Розвиток штучного інтелекту - за і проти

Як повідомляв УНІАН, поширеність штучного інтелекту різко зросла в останні роки, а такі системи, як чат-бот ChatGPT, швидко стали частиною повсякденного життя.

Успіх ChatGPT і таких інструментів для створення зображень, як Midjourney, посилив "гонку озброєнь" зі штучним інтелектом між відомими технологічними гігантами Microsoft і Google, причому перший підтримує програмне забезпечення OpenAI, а його давній суперник розробляє власний чат-бот Bard.

Хоча вони вразили своєю здатністю складати іспити, писати промови та розв’язувати рівняння, скептики попереджають, що їх можуть використовувати для поширення дезінформації та допомоги злочинній діяльності.

У березні Маск був серед більше ніж тисячі технологічних експертів, які закликали вчених призупинити розробку штучного інтелекту, щоб він не становив ризику для людства. Вони підписали відкритого листа з вимогою припинити навчання систем штучного інтелекту щонайменше на шість місяців. Вони закликали до тимчасового припинення "небезпечної гонки" з розробки систем, потужніших за нещодавно запущений OpenAI GPT-4.

Якщо таку паузу не вдасться швидко прийняти, у листі йдеться, що уряди повинні втрутитися та ввести мораторій.

У відповідь на цей відкритий лист співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що заклики "заморозити" розробку штучного інтелекту "не вирішать майбутніх проблем". Він вважає за краще зосередитись на вирішенні питання, як найкраще використовувати розвиток штучного інтелекту.

Згодом мільярдер і винахідник Ілон Маск створив нову компанію з розвитку штучного інтелекту під назвою X.AI Corp.

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